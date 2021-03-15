إيران تستدعي ممثل حكومة إقليم كوردستان لديها بشأن طوابع البابا

شفق نيوز/ أعلن ناظم الدباغ ممثل حكومة إقليم كوردستان في إيران، أن وزارة خارجية تلك البلاد استدعته لتوضيح الموقف بشأن إعلان حكومة الإقليم طوابع بمناسبة الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان فرنسيس والتي تضمن أحدها خارطة كوردستان الكُبرى.

وقال الدباغ في تصريح نشره على الموقع الالكتروني الرسمي للمثلية، إن "الإيرانيين ابلغوه بأنهم لا يرغبون أن يتحدثوا بكثرة حول هذا الموضوع، لكن هذا الأمر لا يصب اليوم بمصلحة إقليم كوردستان السياسية، وأنه تعدٍ على أرض إيران".

وأضاف أنه أوضح لهم بأن هذا الفعل لم تقم به حكومة الإقليم بل إنما قام به مجموعة من الفنانين وقدموه إلى الوزارة المعنية كمقترح".

وتابع الدباغ بالقول ان وزارة الخارجية الإيرانية لم تقبل توضيحي وقالت إنها ستبعث برسالة إلى العراق، وهو ما جرى فعلا فقد تناول المتحدث باسم الوزارة الموضوع عبر وسائل الأعلام".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة قد قال في العاشر من شهر آذار الجاري إن الطابع التذكاري المقترح من جانب إقليم كوردستان حول زيارة البابا فرنسيس "لا يتفق مع المواثيق والمبادئ الدولية".

وکانت ترکیا قد اعترضت، الأربعاء الماضي، على نية حكومة كوردستان العراق إصدار طوابع تذكارية لزيارة البابا إلى كوردستان، ودعت المسؤولين عن القرار إلى “تصحيح الخطأ الجسيم”.

وأصدرت حكومة كوردستان توضيحاً بشأن الطوابع البريدية المقترحة، وقال جوتيار عادل المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي، “قدم عدد من الفنانين مقترحاتهم بخصوص هذه الطوابع الى وزارة النقل والاتصالات ولكن لغاية لم توافق عليها حكومة الإقليم”.

وأضاف “حكومة الاقليم ومن منطلق حماية السيادة العراقية تعلن موقفها، وكل ما جاء لغاية الآن مجرد مقترحات”.