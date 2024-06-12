إيران تخطط لإنشاء‎ مركز تجاري في إقليم كوردستان يوصلها إلى البحر المتوسط

شفق نيوز/ كشف مسؤول إيراني، يوم الأربعاء، عن خطة لإنشاء محطة للبضائع الإيرانية في إقليم كوردستان العراق، فيما أكد عزم بلاده إنشاء مركز إقليمي هناك، لتوزيع البضائع الإيرانية والوصول إلى دول عدة منها تركيا والأردن وسوريا.

وقال محافظ أذربيجان الغربية (شمال غرب إيران)، محمد صادق معتمديان، إن "حجم الصادرات عبر منفذ تمرجين في بيرانشهر وصل إلى مليار دولار سنويا مع تطوير البنية التحتية اللازمة فيها خلال فترة الحكومة الحالية".

‎وأشار معتمديان، إلى نمو بنسبة 250% في عبور البضائع وحركة زوار مراسم أربعينية الامام الحسين، من حدود تمرجين، وقال: "شهدنا نمواً كبيراً في الصادرات من هذه الحدود مقارنة مع حدود البلاد الأخرى في العام الماضي".

‎وأضاف محافظ أذربيجان الغربية: "لدينا خطة لإنشاء محطة للبضائع الإيرانية في إقليم كردستان العراق، وفي هذا السياق سننشئ مركزاً إقليمياً لتوزيع البضائع الإيرانية والوصول إلى عدة دول منها تركيا والأردن وسوريا".

‎وأوضح معتمديان، أن "الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط مهم لايران، والاستعدادات لهذا العمل جارية من خلال خطة استراتيجية ذات رؤية مدتها 20 عامًا لوصول طهران إلى سوريا والبحر الأبيض المتوسط عبر إقليم كوردستان العراق".