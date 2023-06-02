إيران تتفق مع إقليم كوردستان على تخصيص منفذ لعبور الزائرين للعتبات المقدسة في العراق

شفق نيوز/ أعلن محافظ أذربيجان غربي (شمال غرب ايران)، محمد صادق معتمديان، يوم الجمعة، عن حصول اتفاق مع إقليم كوردستان لتخصيص منفذ "تمرجين" الحدودي لعبور زوار العتبات المقدسة من منطقة القوقاز الى العراق.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية تصريحاً عن معتمديان عقب ختام الاجتماع المشترك مع محافظي إقليم كوردستان العراق، قوله :في العام الماضي ، ولأول مرة من خلال تعاون إقليم كردستان العراق وموافقة مقر الأربعين في البلاد، شهدنا اعادة افتتاح منفذ "تمرجين" الحدودي في بيرانشهر بمحافظة أذربيجان غربي، ومنفذ "باشماخ" الحدودي بمحافظة كردستان أمام عبور الزوار الايرانيين.

وأضاف أنه على الرغم من التجربة الأولى، كان لدينا تعاون جيد، مما كسب رضا الزوار الذين يسافرون عبر هذه المنطقة.

كما أشار معتمديان إلى خطط هذا العام خلال الأربعين الحسيني، وقال: بحسب الاتفاق، فإن إقليم كوردستان العراق مستعد لعبور 500 ألف شخص من هذه الحدود هذا العام.

وأكد على جهود المنطقتين في تحسين البنية التحتية للحدود المشتركة ، مردفا بالقول إنه من خلال تسهيل عبور الحدود وتسهيل النقل ومتابعة القضايا المتعلقة بالسكن والتعاون الثنائي والتآزر من اجل عبور أقصى قدر من الزوار.

وفي إشارة إلى تنفيذ قرار مقر الأربعين ، قال معتمديان: توصلنا إلى اتفاق نهائي مع محافظي إقليم كوردستان العراق ، بحيث يمكن معالجة عبور الزوار من جمهورية اذربيجان وتركيا ومنطقة نخجوان ومنطقة القوقاز من منفذ "تمرجين" الحدودي بأمان تام.

وتابع بالقول: بالعزيمة الجادة من الجانب الآخر، سنشهد زيادة التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية الشاملة لمحافظة أذربيجان غربي مع إقليم كوردستان العراق.

وانطلقت في مدينة أرومية في محافظة آذربايجان الغربية (شمال غربي إيران)، صباح يوم أمس الخميس، أعمال الملتقى الأول بين رؤساء المحافظات الحدودية الإيرانية، ومحافظي أربيل ودهوك والسليمانية بإقليم كوردستان.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، فإن هذا الملتقى انعقد برعاية وزير داخلية بلادها أحمد وحيدي، وبحضور كل من القنصل العام الايراني في اربيل نصر الله رشنودي، ورئيس مصلحة الجمارك الايرانية محمد رضواني فر، الى جانب نواب البرلمان عن أهالي محافظات اذربايجان الغربية، وكوردستان وكرمانشاه (غرب ايران).

وبحث الاجتماع في نسخته الاولى على مدى يومين، السبل الكفيلة برفع مستوى التبادل التجاري بين الجانبين، وتطوير الاسواق الحدودية وتعميق العلاقات الثنائية بشتى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية.

يذكر أن محافظة آذربايجان الغربية، تجمعها حدود مشتركة على امتداد 250 كم، مع إقليم كوردستان العراق.