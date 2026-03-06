إيران تعلن استهداف مواقع في اقليم كوردستان

شفق نيوز - طهران

أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية، يوم الجمعة، أن القوة البرية التابعة للحرس الثوري شنت هجمات صاروخية استهدفت مواقع داخل أراضي إقليم كوردستان العراق.

ونشرت وكالة أنباء "فارس" مقطع فيديو يظهر منصات صواريخ مثبتة على شاحنات وهي تطلق مقذوفاتها تحت جنح الظلام، مؤكدة أن العملية استهدفت مقاراً لجماعات تصنفها طهران بأنها "إرهابية ومعارضة".

وتأتي هذه الضربات الصاروخية غداة سلسلة هجمات بطائرات مسيرة، وقعت يوم الخميس، واستهدفت مناطق في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك. وبحسب مصادر ميدانية، طال القصف حقلاً نفطياً ومقراً تابعاً لحزب "كومله" الكوردي المعارض.

ويشهد إقليم كوردستان تصاعداً في حدة التوترات العسكرية مؤخراً، حيث تعرضت مواقع استراتيجية، من بينها قاعدة "حرير" ومطار أربيل الدولي، لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك في ظل المواجهة المحتدمة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.