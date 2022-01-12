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إيران تبدأ بمنح تأشيرة الدخول المجانية للمسافرين من إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-12T10:49:21+0000
إيران تبدأ بمنح تأشيرة الدخول المجانية للمسافرين من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت القنصلية الإيرانية في محافظة السليمانية، أنها شرعت بإطلاق تأشيرة الدخول المجانية لسكان إقليم كوردستان الراغبين بزيارة بلادها، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وقالت في بيان، أنها بدأت بمنح تأشيرة الدخول إلى أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمواطني إقليم كوردستان اعتبارا من تاريخ 12 - 1 - 2021 مع الأخذ بنظر الاعتبار تعليمات وبروتوكولات وزارة الصحة الإيرانية بشأن دخول السائحين الأجانب.

ووفقا للبيان فإن "منح أنواع التأشيرات كافة مجاني تماما، وشركات السياحة ليست لديها تكاليف مالية أخرى باستثناء تكلفة تسجيل المعلومات للمتقدمين على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية البالغة (5 آلاف دينار عراقي)".

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