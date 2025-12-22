"إيرادات غير نفطية".. كوردستان تودع 120 مليار دينار في حساب بغداد

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة المالية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، إيداع مبلغ 120 مليار دينار كإيرادات غير نفطية في حساب حكومة بغداد.

وذكرت المالية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في يوم الاثنين الموافق 22 كانون الأول 2025، تم إيداع مبلغ وقدره 120 مليار دينار، كإيرادات غير نفطية للإقليم عن شهر تشرين الأول، وذلك بشكل نقدي في الحساب البنكي لوزارة مالية الحكومة الاتحادية لدى فرع البنك المركزي العراقي في أربيل".

يذكر أن وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان أعلنت، مطلع الشهر الجاري، تقديم قوائم رواتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي للموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم الى وزارة المالية الاتحادية لغرض تمويلها.