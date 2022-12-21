إيرادات السليمانية وحلبجة تصل قرابة 400 مليار دينار خلال 5 أشهر

شفق نيوز / كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، ان إيرادات محافظتي السليمانية وحلبجة منذ شهر تموز وحتى نهاية تشرين الثاني الماضي، بلغت 395 مليار دينار، مبينا أنهما تحتاجان الى 438 مليار دينار لسد النفقات والرواتب الشهرية.

وقال المصدر الذي طلب عدم الإشارة الى اسمه لوكالة شفق نيوز إن "واردات السليمانية وحلبجة خلال الأشهر الخمسة الماضية بلغت أكثر من 300 مليار دينار نقدًا وحوالي 90 مليار دينار على شكل شيكات مصرفية".

وأضاف المصدر أن "متوسط الايرادات الشهرية بلغ 79 مليار دينار، كانت على شكل 60 مليار دينار نقدا، و19 مليارا كشيكات مصرفية، ومتوسط الايرادات اليومية للمحافظتين بلغ أكثر من 2.6 مليار دينار، فيما بلغت أعلى ايرادات في تشرين الثاني 90 مليار دينار".

وبيّن المصدر أن "محافظتي السليمانية وحلبجة تحتاجان إلى أكثر من 438 مليار دينار للنفقات والرواتب الشهرية، 18٪ منها يتم توفيرها من خلال الإيرادات المحلية".

وأوضح المصدر أن "أكبر الإيرادات جاءت من المعابر الحدودية، تليها الكهرباء والمرور والضرائب، وبلغ إجمالي إيرادات محافظتي السليمانية وحلبجة الأسبوع الماضي أكثر من 18 مليارا و585 مليون دينار".

وتابع المصدر أن "متوسط ايرادات السليمانية للأشهر الخمسة الماضية بلغت 345 مليار دينار تم صرفها للرواتب أي 69 مليار دينار شهرياً بينما تحتاج السليمانية شهرياً إلى 73 مليار دينار كمبالغ للرواتب من ايرادات السليمانية".

ولفت المصدر الى أن "جزءًا آخر من ايرادات السليمانية تدخل الى نفقات الدوائر الحكومية التي تحتاج الى أكثر من 37 مليار دينار شهرياً، و10 مليارات دينار فقط ذهبت شهريا للدوائر الحكومية كميزانية تشغيلية".