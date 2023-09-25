يدير 10 قنوات على تلغرام.. أسايش أربيل تطيح بـ"ك.م.م" بتهمة الابتزاز

شفق نيوز / أعلنت مديرية أسايش أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، إلقاء القبض على شخص بتهمة الابتزاز الإلكتروني.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قواتها تمكنت من إلقاء القبض على شخص يُدعى (ك.م.م) بعد رفع دعوى قضائية ضده حيث تبين بعد التحقيق أن المتهم كان يمتلك أكثر من 10 قنوات على منصة (تلغرام) وقام بنشر صور ومقاطع غير لائقة للعديد من النساء والرجال".

وأضافت أن "المتهم كان يحمل في هاتفه العشرات من مقاطع الفيديو غير اللائقة لأشخاص آخرين".