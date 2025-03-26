إيداع 954 ملياراً و880 مليون دينار لرواتب شهر آذار في كوردستان

شفق نيوز/ أعلن سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان آمانج رحيم، اليوم الأربعاء، عن إيداع مبلغ 954 ملياراً و880 مليون دينار عراقي في حساب وزارة المالية لتغطية رواتب شهر آذار.

ويأتي هذا الإجراء بعد إعلان حكومة الإقليم عن إتمام جميع الإجراءات المتعلقة بتمويل الرواتب.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، أن جميع الإجراءات المتعلقة بتمويل رواتب شهر آذار قد اكتملت.

ووفقًا لبيان صدر عنها، فإن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية ستقوم بتحويل مبلغ (954،880،467،779) دينار، كتمويل لرواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم، يُودع (اليوم الأربعاء) في الحساب المصرفي الخاص بوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان لدى الفرع الرئيس للبنك المركزي العراقي في أربيل.