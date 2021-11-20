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يخص وزير دفاع صدام.. سحب كتاب من معرض السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-20T18:02:53+0000
يخص وزير دفاع صدام.. سحب كتاب من معرض السليمانية

شفق نيوز/ قررت وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، سحب كتاب معروض في معرض الكتاب الدولي في السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد إبلاغها من قبل اتحاد كتاب الابادة الجماعية في كوردستان، بعرض كتاب باسم (سلطان هاشم، ذاكرة الحروب وأسرارها) وهو عبارة عن لقاء مع وزير الدفاع ابان النظام البعثي المباد، من اعداد الدكتور علي السعدي".

وأضافت أن "جزءاً من اللقاء اثار امتعاض اهالي الشهداء والمؤنفلين، وهو انكاره بتنفيذ جرائم الانفال ضد المدنيين في كوردستان، وان تلك الجرائم نُفذت ضد قوات البيشمركة".

وأكدت الوزارة، انه "بعد ابلاغ فريقها في المعرض، شرعت بجمع النسخ كلها من جناح دار القنادیل للنشر والتوزيع"، مشددة على أنها لن تسمح بترويج ما يسيء إلى تاريخ الشعب الكوردي.

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