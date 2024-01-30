يخبئون المخدرات في "مناطق حساسة".. اربيل تطيح بعصابة ايرانية للمتاجرة

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أنها وبعد المراقبة والمتابعة واستحصال قرار من القاضي تمكنت من الاطاحة بعصابة دولية للمتاجرة بالمواد المخدرة قامت بتهريب المخدرات بطرق غير مألوفة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان العصابة التي تم الاطاحة بها تتكون من اربعة متهمين هم كل من (ر، ع، ص)، (ف، أ، م)، (ف، ح، ر) و (ب، ب، ح) وهم من ذوي الجنسية الايرانية، وقاموا بتهريب مواد مخدرة من نوع كريستال الى اقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان العصابة قامت بتعبئة المواد المخدرة في كبسولات، وأدخلوها الى الاقليم بطرق عديدة ومختلفة، مبينا أنه بعد اعتقالهم تم ضبط كل الكمية التي كانت بحوزتهم.

واشار البيان الى ان بعض أفراد العصابة قاموا بابتلاع الكبسولات المعبئة بالكريستال للاحتفاظ بها في معدتهم، مضيفا ان البعض الاخر قام بإيلاج كمية من الكبسولات ذاتها في فتحة المخرج ليتمكنوا من تهريبها، الا انه تم ضبط تلك الكمية بعد القاء القبض عليهم.