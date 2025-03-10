يحمي المبلغين عن الفساد.. إطلاق "الخط الساخن" للنزاهة في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، إطلاق خط ساخن يحمل الرقم 1015 لتلقي المعلومات من أي مصدر مطلع حول قضايا الفساد.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد في حكومة إقليم كوردستان، أحمد أنور، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الخط الساخن تم إطلاقه بمساعدة مجلس الإعلام العراقي، وبالتنسيق مع هيئة النزاهة العراقية"، مشيراً إلى أنه "يمثل آلية جديدة لتلقي البلاغات والمعلومات المتعلقة بالفساد من مختلف الجهات".

وأضاف أنور، أن "قانون النزاهة الكوردستاني يكفل حماية مصادر المعلومات، حيث سيتم الحفاظ على سرية هوية أي شخص يبلغ عن الفساد، وذلك بناءً على طلبه"، موضحاً أن "هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المساءلة والمحاسبة".

وتابع أنور، قائلاً "بعد جمع المعلومات، سيتم تصنيفها وتوزيعها وفقاً للحدود الجغرافية، ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات أو الأفراد المتورطين في الفساد".