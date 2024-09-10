حريق يجهز على أشجار عمرها أكثر من قرن في دهوك (فيديو وصور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية دائرة الدفاع المدني في دهوك، يوم الثلاثاء، عن تمكنها من إخماد حريق اندلع في غابة وأرض زراعية تزيد مساحتها على 100 دونم، تضم أشجاراً عمرها يتجاوز القرن.

وقال مسؤول الإعلام في المديرية العقيد بيوار عبد العزيز، لوكالة شفق نيوز، إن فرق الإطفاء تمكنت بنجاح من إخماد حريق كبير اندلع في غابات وأشجار مثمرة بمحيط ناحية زاويتة شمالي محافظة دهوك.

وبين أن الحريق أسفر عن حرق أكثر من 100 دونم من الأراضي الزراعية وتدمير آلاف أشجار الصنوبر والأشجار المثمرة والنباتات البرية في المنطقة التي زُرعت في أوائل القرن العشرين من قبل القوات البريطانية خلال فترة حكمها للعراق.

وأوضح عبد العزيز أن أسباب الحريق ما تزال غير معروفة وتم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الحادث.

وفي السياق، أشار إلى أن عدد حوادث الحرائق التي وقعت في المحافظة منذ بداية العام بلغ 2100 حريق، و1600 منها بسبب القصف التركي على مناطق في قضاء العمادية.

ولفت عبد العزيز إلى أن أكثر من 25 ألف دونم من الأراضي الزراعية تضررت بسبب الحرائق في المناطق الحدودية خاصة في قضاء العمادية شمالي دهوك مع وصول الخسائر المادية الناجمة عن هذه الحرائق إلى نحو 800 مليار دينار عراقي حتى الآن.