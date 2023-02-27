طلبة جامعة السليمانية يتظاهرون احتجاجا على نقص الخدمات (صور)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من طلبة الأقسام الداخلية في جامعة السليمانية مساء اليوم الاثنين، احتجاجا على نقص الخدمات، فيما قاموا بقطع إحدى الطرق الرئيسية في المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان المتظاهرين اقدموا على قطعوا الطريق الرابط محافظة السليمانية بمحافظة كركوك.

وأضاف مراسلنا ان تجمعات الطلبة بدأت امام مبنى رئاسة جامعة السليمانية.

بدوره؛ قال أحد الطلاب المحتجين لمراسل وكالة شفق نيوز؛ إن تظاهراتهم جاءت بسبب مشكلة مياه الشرب التي باتوا يعانون منها منذ بداية العام الدراسي.

وأضاف الطالب الذي فضل عدم الكشف عن اسمه؛ أن الأقسام الداخلية لجامعة السليمانية تضم قرابة سبعة آلاف طالب وهم أكثر تعدادا من حيين في المحافظة وهذا يتطلب أن يكون الماء متوفر في الأقسام.

واشار المتظاهرون إلى أن الجهات المسؤولة تقول ان الخلل هو في الأنبوب الناقل للماء والذي تعرض للكسر منذ أيام نتيجة لتصليح إحدى الشوارع لكن المشكلة هي مستمرة حتى من قبل إجراء التصليحات.

وأوضح المتظاهر انهم قاموا بقطع الطريق لمدة دقائق لارسال رسالة للجهات المعنية بأننا في مشكلة.