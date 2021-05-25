نيجيرفان بارزاني يطلب من فرنسا مواصلة دعم ومساعدة العراق ويشكر ماكرون

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء فرنسا بمواصلة دعم ومساعدة العراق والإقليم.

جاء ذلك خلال لقائه وفد فرنسيا حيث أعرب الرئيس بارزاني عن شكر وتقدير شعب كوردستان الى فرنسا التي هي دائما وفي الأوقات الصعبة تقدم الدعم الإنساني والسياسي والعسكري لإقليم كوردستان.

وأعرب عن تمنياته بان تستمر فرنسا في دعم ومساعدة العراق واقليم كوردستان، وكذلك قدم شكره لمحاولات والدور المساعد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في معالجة المشاكل والعمل على استقرار امن العراق.

من جانبه قدم الوفد الفرنسي شكره وتقديره لدور البيشمركة وإقليم كوردستان في هزيمة داعش وإيواء عدد كبير من النازحين وكذلك في التعايش السلمي الموجود في الإقليم بين المكونات.

وأكد الوفد أن فرنسا تهتم كثيرا بعلاقات الصداقة مع اقليم كوردستان ومكانة ودور الإقليم في استقرار العراق والمنطقة وأنه مازال هناك الكثير من العمل المشترك لتنفيذه وان اقليم كوردستان عامل مهم لاستقرار المنطقة.

كما بُحث في الاجتماع آخر التطورات الامنية في العراق واقليم كوردستان والأعمال الارهابية لداعش ودور القوات الفرنسية والتحالف الدولي في دعم ومساندة العراق واقليم كوردستان في مواجهة الإرهاب.

وتطابقت رؤى الطرفين بان داعش مازال يشكل خطرا حقيقيا، وللقضاء عليه بشكل نهائي فان العراق واقليم كوردستان بحاجة الى دعم ومن واجب التحالف الدولي القيام بذلك، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الاهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان والعراق وفرنسا وعلاقات العراق الإقليم مع دول المنطقة والعالم والانتخابات العراقية المقبلة، وحوارات معالجة المشاكل بين بغداد واربيل والية دعم البيشمركة والجيش العراقي في مناطق المادة 140 الدستورية والوضع السوري بشكل عام ومجموعة محاور اخرى ذات الاهتمام المشترك تم بحثها في الاجتماع.

هذا وضم الوفد الفرنسي برئاسة فرونسواز دوماس رئيسة مفوضية الدفاع الوطنية والعسكرية في البرلمان الفرنسي وفليب ماير وكويندال رويلارد اعضاء في البرلمان، وبرونو اوبيرت السفير الفرنسي في العراق واوليفي ديكوتيني القنصل الفرنسي العام في اقليم كوردستان.