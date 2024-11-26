يجمع  الخريجين وأصحاب الشركات.. أربيل تحتضن أكبر معرض لفرص العمل (صور)

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء، معرض موسع لفرص العمل في مختلف المجالات العقارية والمالية والإدارية.

وقالت منظمة المعرض سازان کمال لوكالة شفق نيوز إن "المعرض يشارك فيه أكثر من 200 شركة من مختلف المجالات العقارية والمالية والإدارية وغيرها حيث توفر كل شركة العديد من فرص العمل وفقا لمعايير السوق المحلية".

وأضافت أن "المعرض يستمر لمدة يوم واحد ويجمع الخريجين مع أصحاب الأعمال والمشاريع فضلا عن مشاركة أصحاب الأعمال اليدوية من الطلاب والخريجين".

ومن جانبه قال هادي طاهر وهو أحد المشاركين في المعرض، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض مهم جدا وتوفير الشركات والجهات المشاركة العديد من فرص العمل المختلفة وهذا الأمر يساعد الشباب على الدخول في سوق العمل بسرعة".

وأوضح أن "الشركة التي أمثلها اليوم وفرت أربع فرص عمل للشباب ويمكن للمتقدم أن يختار بين العمل الحضوري او العمل عن بعد عبر الانترنت".

وبدوره قال بهیز إسماعيل، وهو أحد زائري المعرض، لوكالة شفق نيوز إن "المعرض يأتي الفعاليات المهمة التي توفر فرص العمل الكثير، وما يميزه هو أنه يوفر فرص العمل الالكترونية وهذا جزء من التطور في سوق العمل".