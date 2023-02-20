يثير "حساسية" اجتماعية.. مديريات "الجندر" في حكومة كوردستان تقترح تغيير اسمها وتوسيع مشاريعها (صور)

شفق نيوز/ اقترحت مديرية "الجندر" في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، تغيير اسمها الرسمي لكونه يثير "حساسية" لدى رجال الدين والمجتمع الكوردي، داعية إلى رفدها بالتخصيصات المالية وتوسيع أعمالها المجتمعية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن مديرية "الجندر" عقدا اجتماعاً مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والمجلس الاعلى للنساء في الاقليم، للتباحث بشأن المشاكل التي تواجه مديريات "الجندر" في وزارات الاقليم.

وذكر المجتمعون انه بحسب قرار مجلس الوزراء في عام 2018 فقد تأسست شعب ومديريات "الجندر" في كل الوزارات لتوفير الخدمات الانسانية والاجتماعية.

واضاف المراسل ان الاجتماع بين مديريات "الجندر" ومنظمات المجتمع المدني تناول اولا اسم هذه المديريات والشعب واقتراح منظمات المجتمع المدني تغيير اسم "الجندر" الى مديريات العدالة الاجتماعية لانها قد تكون كلمة غير مرغوبة من قبل رجال الدين او المجتمع الكوردستاني.

كما اقترحت مديريات "الجندر" تخصيص الاموال لها لتنفيذ مشاريع تعزز التعايش السلمي في اقليم كوردستان ومن بينها تطوير قدرات العاملين في هذه المديريات.