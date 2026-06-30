يتوقع قفزة في أعداد الوافدين.. قطاع السياحة في حلبجة يستهدف مليون زائر هذا العام

شفق نيوز - حلبجة

توقعت مديرية السياحة في محافظة حلبجة، اليوم الثلاثاء، أن يتجاوز عدد السياح والوافدين إلى المحافظة حاجز المليون زائر خلال العام الحالي، في ظل استعدادات واسعة لتطوير الخدمات السياحية.

وقال المتحدث باسم المديرية، هورامان جلال، في تصريح خاص لمراسل وكالة شفق نيوز، إن المحافظة تضم أكثر من 250 منشأة سياحية تشمل الفنادق، والموتيلات، والمطاعم، والمقاهي، والاستراحات، والأكواخ السياحية، مؤكداً أنها جميعاً مهيأة لاستقبال الوافدين على مدار مواسم السنة.

وأضاف جلال أن عدد السياح الذين قصدوا حلبجة خلال العام الماضي تجاوز مليوناً و17 ألف زائر، مشيراً إلى أن نحو نصف هذا العدد تدفق للمشاركة في "مهرجان الرمان" السنوي الذي تستضيفه المحافظة، ومبيناً أن المديرية تتطلع لارتفاع هذه المؤشرات خلال العام الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن تحقيق هذه التوقعات يرتبط باستقرار الأوضاع الأمنية، والتهدئة الإقليمية، فضلاً عن انتظام صرف رواتب الموظفين في الإقليم؛ وهي عوامل أساسية تسهم بشكل مباشر في تحقيق نمو ملحوظ للقطاع السياحي في حلبجة.