يتلاءم مع الزلازل والفيضانات.. محافظات كوردستان تكمل التخطيط الأساسي وفق معيار جديد

شفق نيوز/ أعلن وزير البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان ساسان عوني، يوم الإثنين، إكمال التخطيط الأساسي لمدن أربيل ودهوك والسليمانية والذي يتلاءم مع تهديد الفيضانات والزلازل.

وقال عوني في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "التخطيط الأساسي لمحافظات اربيل ودهوك وسليمانية جاهز للتنفيذ، وفق معيار جديد، ونطلب من مجلس وزراء إقليم كوردستان التخصيص المالي لاكمال التخطيط الاساسي لمحافظة حلبجة".

واوضح ان "التخطيط الجديد لمدن إقليم كوردستان يتلاءم مع خطر الزلازل والفيضانات".