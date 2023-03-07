يتضمن 20 مشروعاً.. انطلاق مهرجان الهندسة الزراعية بنسخته الأولى في كفري

شفق نيوز/ أقيم في قضاء كفري التابع لإدارة كرميان، يوم الثلاثاء، المهرجان الأول لطلبة كلية الهندسة الزراعية بهدف رفع قابليات الطلبة وتوسيع فرص العمل للشباب.

وقال المتحدث باسم المهرجان الأول سامان كريم لوكالة شفق نيوز إن "المهرجان أقيم بحضور جمع غفير من الأساتذة والمواطنين والذي يهدف إلى تطوير قابليات الطلبة في الابتكار وتوسيع افكار المشاريع التجارية التي تمتص مشكلة البطالة عن طريق توفير فرص العمل".

واضاف ان "المهرجان يتضمن تقديم (20) مشروعاً زراعياً من قبل الطلبة المشاركين إضافة إلى الأعمال اليدوية وعرضاً للمنتجات الزراعية المحلية التي تم إنتاجها عن طريق مشاريع أشرف عليها طلبة كلية الهندسة الزراعية".

واشار كريم الى ان "جامعة كرميان عازمة على دعم مهارات وابتكارات الطلبة وخصوصا تلك التي تهتم بتطوير الواقع الاقتصادي والعلمي للمجتمع وسيتم خلال السنوات القادمة تطوير المهرجان بنسخة اللاحقة".