يتصدرها الثدي والقولون .. إحصائية جديدة صادمة لأعداد مرضى السرطان في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجلت أعداد الإصابات بمرض السرطان في إقليم كوردستان ارتفاعا ملحوظا في العام 2022، وذلك وفق ما ذكره أطباء مختصون في ندوة أُقيمت السبت بمدينة أربيل بمناسبة اليوم العالمي للسرطان.

وسجل الإقليم عشرات آلاف الإصابات بمرض السرطان بمختلف أنواعه في غضون السنوات القليلة الماضية في مؤشر خطير بات يؤرّق الجهات الصحية في كوردستان.

وقالت الدكتورة جنار علي مسؤولة السيطرة على مرض السرطان في وزارة صحة الإقليم في مؤتمر صحفي عقدته على هامش الندوة، إنه لغاية الآن هناك 71 الفا، و 74 إصابة بمرض السرطان مسجلة في إقليم كوردستان، مبينة أنه في العام 2022 فقط كان لدينا 9 آلاف و61 إصابة بهذا المرض.

وأشارت إلى أن الإصابات توزعت على مدن الإقليم حيث تصدرت أربيل أعلى معدل الحالات المسلجة، وتلتها السليمانية، ثم دهوك.

ونوهت إلى أن المصابين بسرطان الثدي يتصدرون لائحة الحالات المسجلة في الإقليم، ومن بعده يأتي حالات الإصابة بسرطان القالون، ومن ثم سرطان الرئة، والجلد، والغدد اللمفاوية، والبروستات، واللوكيميا، وسرطان الدماغ، والشرايين، والغدة الدرقية، وسرطان الفم واللثة.

ومن بين المرضى المصابين بالسرطان 24% من فئة الذكور، و5.6 بالمئة من النساء، وفقا للمسؤولة الصحية الكوردية.

من جهته قال وزير صحة الإقليم سامان البرزنجي خلال المؤتمر: ان هذا المرض المستعصي مشكلة العالم بأسره، وهو مرض العصر الحالي، حاثا المواطنين على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الإصابة بالسرطان.

وأضاف أنه لو كانت لدينا حالة واحدة بمرض السرطان في إقليم كوردستان فهذا مبعث للقلق، مشيرا إلى أن هذا المرض لا يزال ضمن المعدلات العالمية في الإقليم.

و الرابع من شهر شباط وهو اليوم العالمي للسرطان، و هو تظاهرة سنوية ينظمها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لرفع الوعي العالمي من مخاطر مرض السرطان، وذلك عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر للمرض والعلاج.

ويعتبر مرض السرطان أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم، كما يعتبر أهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي.