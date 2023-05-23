يبيعان الكلية الواحدة بـ23 مليوناً .. اعتقال متاجرين بالأعضاء البشرية في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، القاء القبض على شخصين بتهمة المتاجرة بالأعضاء البشرية.

ووفقا لبيان صادر عن المديرية، فإنه بعد تلقي قوات الشرطة معلومات عن متهمين اثنين بالمتاجرة بالأعضاء البشرية من خلال بيع وشراء الكلى شرعت القوات بالتحقيق والتحري، مشيرة إلى أنه بعد استحصال موافقة القاضي تم التمكن من القاء القبض على المتهمين من قبل مركز شرطة "سرا" و وبالتعاون مع مركز شرطة "آزادي".

وأوضح البيان أن المتهمين كانا يبيعان الكلية الواحدة بـ23 مليون دينار عراقي، منوها إلى أن المتهمين هما كل من (س،ب،ع) مواليد 1986 من سكنة مدينة اربيل، والثاني (ز،خ،ت) من مواليد العام 1988، وقد تم القاء القبض عليهم بقرار من القاضي، والتحقيقات ماتزال مستمرة معهما.