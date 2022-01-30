سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ياور: العمليات المشتركة بين البيشمركة والجيش كانت لنتائجها أثر في استتباب الأمن

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-30T11:16:37+0000
ياور: العمليات المشتركة بين البيشمركة والجيش كانت لنتائجها أثر في استتباب الأمن

شفق نيوز/ أعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور يوم الأحد ان وفد وزارة شؤون البيشمركة ناقش مع وفد قيادة العمليات المشتركة بعض القضايا الثنائية من بينها العمليات العسكرية المستقبلية بين الجانبين.

وكان فد امني برئاسة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد القوات البرية وقائد قيادة قوات الشرطة الاتحادية وصل إلى محافظة كركوك ليتوجه بعدها إلى محافظة السليمانية في إقليم كوردستان ليجتمع مع وفد من البيشمركة.

وعقب الاجتماع عقد ياور مؤتمرا صحفيا مع نائب قائد العمليات المشتركة، قال فيه، إن "الاجتماع كان ناجحا، ويندرج ضمن سلسلة الاجتماعات السابقة بين وزارة الدفاع ووزارة شؤون البيشمركة"، مردفا بالقول "ناقشنا خلال الاجتماع العمليات المشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي الذي انعكست نتائجها على استتباب الأمن في مناطق البلاد كافة".

وأضاف أنه "جرى خلال الاجتماع تقييم العمليات المشتركة السابقة، والعمليات المستقبلية".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الاجتماع انعقد في منطقة" باني مقان" التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السلیمانیة.

related

وزير البيشمركة: تأسيس النقاط المشتركة مع القوات العراقية يحتاج لتوسيع الأكثر

Date: 2021-07-04 10:38:01
وزير البيشمركة: تأسيس النقاط المشتركة مع القوات العراقية يحتاج لتوسيع الأكثر

بعد خسارتها "المدوية" في الانتخابات.. حركة التغيير تعقد اجتماعاً "مهماً"

Date: 2021-11-17 07:38:25
بعد خسارتها "المدوية" في الانتخابات.. حركة التغيير تعقد اجتماعاً "مهماً"

مصرع عنصر بالبيشمركة واثنين من حزب العمال بتفحم عجلة تقلهم قرب السليمانية

Date: 2021-07-01 08:33:10
مصرع عنصر بالبيشمركة واثنين من حزب العمال بتفحم عجلة تقلهم قرب السليمانية

مسرور بارزاني يشدد على تفعيل مراكز التنسيق الأمني بين البيشمركة والجيش العراقي

Date: 2021-09-16 13:04:12
مسرور بارزاني يشدد على تفعيل مراكز التنسيق الأمني بين البيشمركة والجيش العراقي

ياور: البيشمركة لا تعترض على دخول الجيش لكوردستان والاستخبارات والأمن لها مقار بالإقليم

Date: 2021-08-31 13:33:11
ياور: البيشمركة لا تعترض على دخول الجيش لكوردستان والاستخبارات والأمن لها مقار بالإقليم

وزير بريطاني يتفقد قوات البيشمركة في السليمانية

Date: 2020-12-03 14:15:42
وزير بريطاني يتفقد قوات البيشمركة في السليمانية

جرحى من قوات البيشمركة بحادث سير مروّع قرب السليمانية .. (صور)

Date: 2021-03-31 12:14:46
جرحى من قوات البيشمركة بحادث سير مروّع قرب السليمانية .. (صور)

بعد تزايد الاصابات .. السليمانية تجتمع "ولا تترد في اعادة فرض الحظر"

Date: 2020-05-17 00:25:31
بعد تزايد الاصابات .. السليمانية تجتمع "ولا تترد في اعادة فرض الحظر"