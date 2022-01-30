ياور: العمليات المشتركة بين البيشمركة والجيش كانت لنتائجها أثر في استتباب الأمن

شفق نيوز/ أعلن الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور يوم الأحد ان وفد وزارة شؤون البيشمركة ناقش مع وفد قيادة العمليات المشتركة بعض القضايا الثنائية من بينها العمليات العسكرية المستقبلية بين الجانبين.

وكان فد امني برئاسة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد القوات البرية وقائد قيادة قوات الشرطة الاتحادية وصل إلى محافظة كركوك ليتوجه بعدها إلى محافظة السليمانية في إقليم كوردستان ليجتمع مع وفد من البيشمركة.

وعقب الاجتماع عقد ياور مؤتمرا صحفيا مع نائب قائد العمليات المشتركة، قال فيه، إن "الاجتماع كان ناجحا، ويندرج ضمن سلسلة الاجتماعات السابقة بين وزارة الدفاع ووزارة شؤون البيشمركة"، مردفا بالقول "ناقشنا خلال الاجتماع العمليات المشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي الذي انعكست نتائجها على استتباب الأمن في مناطق البلاد كافة".

وأضاف أنه "جرى خلال الاجتماع تقييم العمليات المشتركة السابقة، والعمليات المستقبلية".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الاجتماع انعقد في منطقة" باني مقان" التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السلیمانیة.