ياور: البيشمركة لا تعترض على دخول الجيش لكوردستان والاستخبارات والأمن لها مقار بالإقليم

شفق نيوز/ قال الأمين العام لقوات البيشمركة الفريق جبار ياور يوم الثلاثاء أن البيشمركة لا تعترض دخول قوات الجيش العراقي إلى إقليم كوردستان، مؤكدا امتلاك مديرية الاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن الوطني امتلاك مقار في الإقليم.

وقال ياور في كلمة له خلال ملتقى الرافدين الحواري، "نرى أن الحشد الشعبي قوات رسمية ملتزمة ولها قانون بالبرلمان العراقي وأنها ضحت بالالآف من أبنائها للدفاع عن العراق".

وأكد أن "قوات البيشمركة وحسب الدستور هي جزء من منظومة الدفاع العراقية ومهمتها حماية إقليم كوردستان، ونحن نشارك بفعالية أكثر للدفاع عن ارض العراق".

كما نوه ياور إلى أن "البيشمركة قدمت في المعارك ضد داعش بحدود 1780 شهيدا و19761 جريحا و42 مفقودا".

وأشار إلى أن "قوات البيشمركة لا تعترض على دخول الجيش إلى مناطق إقليم كوردستان"، مؤكدا "مشاركة البيشمركة بقوة لتحرير مدينة الموصل من سيطرة داعش".

وحول التنسيق المشترك بين الجانبين قال الأمين العام لقوات البيشمركة إن "هناك مقر قيادة لقوات حرس الحدود في أربيل ولها 3 ألوية وهي مرتبطة بقيادة الحدود في وزارة الداخلية الاتحادية وعدد عناصرها يبلغ 10 آلاف مقاتل".

ياور زاد بالقول إن وزارة الدفاع الاتحادية لها مديريات استخبارات في إقليم كوردستان، وهناك لجهاز الأمن الوطني موجودة في الإقليم أيضاً.

وتابع بالقول إنه "اذا كان هناك تهديد لأمن إقليم كوردستان تدخل القوات الاتحادية إلى الإقليم حسب الإنفاق بين بغداد وأربيل، وأيضا قوات البيشمركة يمكن لها الدخول في المحافظات الاتحادية، وقد شاركت فعلا في معارك تحرير المدن منها الفلوجة والموصل".