"أياد خفية" وراء الاعتداء على جامعة السليمانية وسط تجدد التظاهرات

شفق نيوز/ اتهمت رئاسة جامعة السليمانية، يوم الثلاثاء، أياد خفية بعمليات تخريب تعرضت لها بعض مكاتب ومرافق الجامعة، في وقت تشهد فيه المحافظة تظاهرة جديدة.

وقال حسن باقر مدير إدارة جامعة السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز، إن ما جرى يوم أمس من اعتداءات على بعض مرافق ومكاتب الجامعة على خلفية تظاهرات طلبة الجامعات لم يكن على أيدي طلبة الجامعة المتظاهرين بل كانت وراءه أياد خفية ومنظمة.

واضاف ان ما جرى يوم أمس من اعتداءات على مكاتب خاصة في الجامعة لم تكن تلك المكاتب لها علاقة بمطالب المحتجين.

وعن حجم الأضرار أكد حسن أن لجنة مختصة باشرت صباح اليوم بتحديد حجم الأضرار.

وخلال تظاهرات يوم أمس حصلت اعتداءات على مكاتب ومرافق في جامعة السليمانية من قبل بعض المتظاهرين خلال مواجهات مع قوات الأمن.

واليوم الثلاثاء، تظاهر من جديد طلبة الجامعة التكنولوجية في السليمانية احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقال كاروان احمد وهو احد الطلبة المحتجين لمراسل وكالة شفق نيوز إنه وبالرغم من اعلان تعطيل الدوام الرسمي لهذا اليوم لكننا خرجنا للمطالبة بحقوقنا من الحكومة.

وأضاف كاروان أن المظاهرات التي تطالب باقرار قانون يلزم وزارة المالية والتعليم العالي في كوردستان بصرف المنح الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد بصورة مستمرة وكذلك تقليل أجور الدراسات المسائية وتحسن الخدمات في الأقسام الداخلية ستستمر لحين الاستجابة للمطالب.

وعلى صعيد آخر، احتج مواطنو بنجوين بمحافظة حلبجة، على ارتفاع أسعار النفط الذي توزعه الحكومة وأغلقوا طريقاً رئيساً.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل وكالة شفق نيوز، من مواطنين محتجين، ان الأهالي في بنجوين بدوا مظاهرات احتجاجا على ارتفاع أسعار النفط الحكومي المقرر توزيعها يوم غد الأربعاء.

وقام المتظاهرون بإغلاق الطرق من بنجوين إلى السليمانية والطريق الاستراتيجي المؤدي إلى منفذ حدود باشماخ الحدودي.