"أيادي الأمل".. مبادرة في أربيل توفر فرص عمل للشباب (صور)

شفق نيوز/ مع تضاؤل فرص العمل للشباب في إقليم كوردستان، تبرز العديد من المبادرات الشبابية لخلق بيئة خصبة للأعمال ومنها مبادرة "أيادي الأمل".

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز فإن هذه مبادرة "أيادي الأمل" هي تجمع شبابي داخل محل صغير في مدينة أربيل عاصمة الإقليم حيث يعرض الشباب أعمالهم اليدوية.

ويقول نامو رسول، أحد شباب المجموعة لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المحل يجمع الشباب الذين ينتجون أعمالاً يدوية ويتيح لهم المجال لبيعها وهي تتنوع بين الحقائب والكتابة والملابس والأكواب والأساور والمفروشات وغيرها من الأدوات المصنوعة بأيادٍ محلية".

ويوضح "المشروع الذي شارك فيه هو عبارة عن علامة تجارية خاصة بالجوارب عالية الجودة تناسب جميع فصول السنة ولا تتسبب بالتعرق أو الروائح الكريهة فضلاً عن وجود قياسات خاصة وتصاميم متنوعة".

وعن أهمية مبادرة "أيادي الأمل" يبين رسول أن "هذه المبادرة مهمة جداً لأنها فتحت الباب أمام الشباب لبيع منتجاتهم والترويج لها والتربح منها".