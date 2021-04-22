سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وواشنطن تتعهد بدعم الإدارة الذاتية سياسياً واقتصادياً

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-22T20:05:06+0000
وواشنطن تتعهد بدعم الإدارة الذاتية سياسياً واقتصادياً

شفق نيوز/ أكد نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين، يوم الخميس، أن واشنطن ستدعم الإدارة الذاتية سياسيا واقتصاديا.

وقال ديفيد براونشتاين خلال اجتماعه مع عدد من قيادات الإدارة الذاتية، "نركز على مجمل الأوضاع السياسية في شمال وشرق سوريا، وسوريا عموما، وآفاق الحل للأزمة السورية، ومدى أهمية إشراك ممثلي الإدارة الذاتية في أي عملية تفاوضية وفق مقررات جنيف والقرار الأممي 2254، بما يضمن حلا دائما للأزمة". 

وأضاف بروانشتاين، وفق بيان للإدارة الذاتية، "ناقشنا خلال الاجتماع الواقع الأمني في مناطق الإدارة الذاتية وخاصة مناطق تواجد خلايا داعش وعودتها للانتعاش من جديد وخطورة المخيمات التي تحوي عوائل عناصر داعش".

وتطرق المجتمعون للواقع الاقتصادي في منطقة شمال وشرق سوريا، وضرورة مساندة الإدارة لما تتكبده من خسائر فادحة نتيجة محاربة الإرهاب وإيواء عوائل عناصر داعش في المخيمات، والضغوطات التركية على المنطقة وحصارها وممارسة الإرهاب بحقها من قطع للمياه وضرب للمناطق الآمنة في المنطقة.

وشدد براونشتاين على أنه "يجري العمل على دعم الإدارة الذاتية اقتصاديا، بما يضمن واقعا اقتصاديا كسبيل آخر لمكافحة الإرهاب وضرب جذوره وإنهاء أسباب وجوده".

related

بدعوة من ماكرون.. وفد من الإدارة الذاتية إلى الإليزيه قريباً

Date: 2021-04-13 18:32:00
بدعوة من ماكرون.. وفد من الإدارة الذاتية إلى الإليزيه قريباً

4 وفيات و47 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية بسوريا

Date: 2020-12-23 10:33:21
4 وفيات و47 إصابة جديدة بكورونا في مناطق الإدارة الذاتية بسوريا

13 إصابة جديدة بكورنا في مناطق الإدارة الذاتية

Date: 2021-02-10 09:04:49
13 إصابة جديدة بكورنا في مناطق الإدارة الذاتية

فيديو.. "الأسايش" تعتقل طلاباً ومدرسين في منطقة الإدارة الذاتية بسوريا

Date: 2021-01-20 19:02:57
فيديو.. "الأسايش" تعتقل طلاباً ومدرسين في منطقة الإدارة الذاتية بسوريا

بحضور أمريكي.. إحياء عيد "اكيتو" في الإدارة الذاتية (صور)

Date: 2021-04-01 19:45:46
بحضور أمريكي.. إحياء عيد "اكيتو" في الإدارة الذاتية (صور)

صور .. تسيير دورية روسية جديدة على حدود الادارة الذاتية و تركيا

Date: 2021-02-10 12:14:19
صور .. تسيير دورية روسية جديدة على حدود الادارة الذاتية و تركيا

ديرك.. اعتقال عشرات الشبان وسوقهم للخدمة العسكرية

Date: 2021-03-06 18:22:47
ديرك.. اعتقال عشرات الشبان وسوقهم للخدمة العسكرية

قرابة مليون انسان مهددون بالعطش في الإدارة الذاتية

Date: 2020-12-02 10:36:57
قرابة مليون انسان مهددون بالعطش في الإدارة الذاتية