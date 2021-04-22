وواشنطن تتعهد بدعم الإدارة الذاتية سياسياً واقتصادياً

شفق نيوز/ أكد نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين، يوم الخميس، أن واشنطن ستدعم الإدارة الذاتية سياسيا واقتصاديا.

وقال ديفيد براونشتاين خلال اجتماعه مع عدد من قيادات الإدارة الذاتية، "نركز على مجمل الأوضاع السياسية في شمال وشرق سوريا، وسوريا عموما، وآفاق الحل للأزمة السورية، ومدى أهمية إشراك ممثلي الإدارة الذاتية في أي عملية تفاوضية وفق مقررات جنيف والقرار الأممي 2254، بما يضمن حلا دائما للأزمة".

وأضاف بروانشتاين، وفق بيان للإدارة الذاتية، "ناقشنا خلال الاجتماع الواقع الأمني في مناطق الإدارة الذاتية وخاصة مناطق تواجد خلايا داعش وعودتها للانتعاش من جديد وخطورة المخيمات التي تحوي عوائل عناصر داعش".

وتطرق المجتمعون للواقع الاقتصادي في منطقة شمال وشرق سوريا، وضرورة مساندة الإدارة لما تتكبده من خسائر فادحة نتيجة محاربة الإرهاب وإيواء عوائل عناصر داعش في المخيمات، والضغوطات التركية على المنطقة وحصارها وممارسة الإرهاب بحقها من قطع للمياه وضرب للمناطق الآمنة في المنطقة.

وشدد براونشتاين على أنه "يجري العمل على دعم الإدارة الذاتية اقتصاديا، بما يضمن واقعا اقتصاديا كسبيل آخر لمكافحة الإرهاب وضرب جذوره وإنهاء أسباب وجوده".