أوميد صباح: الزيدي تعهد بضمانات لشركات النفط في كوردستان وتمويل الرواتب بلا تمييز

أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، أوميد صباح، يوم الأحد، عن كواليس اللقاءات والمباحثات الرسمية التي أجراها وفد الإقليم مع المسؤولين الحكوميين والقيادات السياسية في العاصمة بغداد، مؤكداً وجود تعهدات حكومية واضحة لحل الملفات المالية والنفطية العالقة.

وقال صباح في تصريحات للصحفيين، إن اللقاءات المكثفة تناولت ستة ملفات رئيسية ومهمة، وفي مقدمتها ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان، والإيرادات الداخلية غير النفطية، فضلاً عن آليات تصدير النفط من الإقليم، وعودة الشركات النفطية الأجنبية للعمل، إلى جانب ملفي السدود، وتطبيق نظام "الأسيكودا" للأتمتة والاستيراد في المنافذ الحدودية.

وأوضح رئيس ديوان مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، علي الزيدي، أبلغ رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بإصدار توجيهات مباشرة إلى وزارة المالية الاتحادية تقضي بتمويل رواتب موظفي الإقليم بانتظام وبشكل مماثل لباقي أجزاء ومحافظات العراق الأخرى دون أي تمييز.

وفيما يتعلق بالملف النفطي واستئناف الصادرات، أشار صباح إلى أن شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم كانت قد طالبت بتقديم ضمانات رسمية من الحكومة العراقية عقب التوترات الأمنية واستهداف الحقول النفطية مؤخراً، مبيناً أن رئيس الوزراء علي الزيدي تعهد شخصياً بتقديم هذه الضمانات لحماية الحقول والشركات.

وأضاف صباح أنه من المقرر، وعقب انتهاء عطلة عيد الأضحى، أن يزور وفد رسمي رفيع المستوى من وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، بمعية ممثلين عن الشركات النفطية الأجنبية، العاصمة بغداد؛ لخوض مباحثات تفصيلية حول هذا الأمر، والوصول إلى صيغة نهائية تضمن استئناف صادرات النفط في أسرع وقت ممكن.