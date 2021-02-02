أوميد خوشناو يعلن تكليفه بمنصب محافظ اربيل عاصمة اقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشف رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان أوميد خوشناو يوم الثلاثاء ان الحزب قد كلفه بمنصب محافظ اربيل خلفا للراحل فرست صوفي.

وقال خوشناو في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، انه وافق على تكليف الحزب له لشغل منصب رئيس الحكومة المحلية لأربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وبيّن ان مجلس محافظة اربيل سيجتمع خلال الايام المقبلة للمصادقة على ترشيحه للمنصب المذكور.

وتوفي صوفي في احدى المشافي التركية فجر الاربعاء المصادف 18 من شهر تشرين الثاني العام 2020 بعد شهر من اصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 واعيد جثمانه بطائرة خاصة الى اربيل ووري الثرى في مراسيم مهيبة في مقبرة الشيخ احمد في اربيل.

ويشغل المنصب حاليا وبالوكالة نائب رئيس المحافظ هيمن قادر بدلا من الراحل فرست صوفي.