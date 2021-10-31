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أول وزير في حكومة إقليم كوردستان يبدي استعداده لترك منصبه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-31T10:38:02+0000
أول وزير في حكومة إقليم كوردستان يبدي استعداده لترك منصبه

شفق نيوز/ أبدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي آرام قادر يوم الأحد استعداده للاستقالة من منصبه على خلفية دعوات تطالبه بذلك.

وكانت أطراف سياسية وبرلمانيون قد دعوا إلى استقالة الوزير بسبب أزمة القبولات في الجامعات والمعاهد لخريجي الـ12 الثانوي (السادس الاعدادي).

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس لجنة التربية والتعليم في البرلمان عبد السلام دولمري اليوم، إنه "يكن التقدير والإحترام لمن يطالب بإستقالته من منصبه"، معتبرا هذه المطالبات "من أسس الديمقراطية".

وأضاف أنه من الطبيعي بالنسبة له أن يستقيل، وأنه قد اكتسب الثقة من برلمان كوردستان، وانه سيكون فخورا جدا لو سُحبت الثقة منه.

وكان عدد من خريجي المرحلة 12 نظموا وقفات احتجاجية خلال الأيام الماضية للمطالبة بزيادة المقاعد الدراسية في الكليات والمعاهد.

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