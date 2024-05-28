أول دفعة من حجاج كوردستان تتجه إلى السعودية براً غداً الأربعاء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أن أول دفعة من حجاج الإقليم ستنطلق يوم غد الأربعاء إلى السعودية لأداء مناسك الحج عن طريق البر.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن الرحلة الأولى من الحجاج من جميع محافظات الإقليم وإداراته المستقلة، ستنطلق في الساعة السابعة من صباح يوم غد الأربعاء إلى الأراضي السعودية براً.

وكانت الرحلة الجوية الأولى لحجاج الإقليم قد انطلقت يوم أمس الاثنين من مطار السليمانية إلى مطار جدة الدولي في السعودية.