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أول دائرة في كوردستان ترهن ترويج المعاملات بلقاح كورونا وتتوعد المخالفين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-02T14:52:16+0000
أول دائرة في كوردستان ترهن ترويج المعاملات بلقاح كورونا وتتوعد المخالفين

شفق نيوز/ قررت دائرة كاتب العدل في اربيل عاصمة الاقليم، التابعة لوزارة العدل في حكومة الاقليم قرارا يوم الأحد، بإيقاف معاملات الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد للجائحة العالمية.

وجاء في كتاب للدائرة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انها قررت أيضا منع الموظفين العاملين فيها من الدوام اذا لم يكونوا من الذين تلقوا اللقاح لغاية الأول من شهر كانون الثاني الجاري.

وهذا القرار يعد الأول من نوعه في إقليم كوردستان.

واشار الكتاب الى ان اي مواطن لا يستطيع مراجعة الدائرة بهدف تمشية معاملته من دون التطعيم ضد فيروس كورونا.

واكد انه في حال عدم تطبيق هذا الاعمام فإن رئيس ومسؤولي الدوائر سيواجهون التحقيق، مشيرا الى ان اي موظف في اي درجة أو منصب لم يطعم ضد الفيروس لا يسمح له بالدوام بعد التاريخ المعلن.

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