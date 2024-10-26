أول حزب في الإقليم يتجه لمقاطعة برلمان كوردستان وعينه على انتخابات العراق

شفق نيوز/ قررت الهيئة العليا لجماعة العدل الإسلامية في إقليم كوردستان عقد اجتماع حاسم في مدينة السليمانية غدًا، لمناقشة موقف الحزب من المشاركة في برلمان كوردستان.

وأوضحت مصادر خاصة لوكالة شفق نيوز أن الاجتماع يهدف إلى اتخاذ قرار نهائي حول مقاطعة الدورة السادسة للبرلمان الكوردستاني، وسط تباين في الآراء بين أعضاء الهيئة العليا.

ووفقًا لمصادر داخل الحزب، يتجه أعضاء الهيئة العليا نحو مقاطعة البرلمان في كوردستان، مع التركيز على تعزيز المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة.

ويُتوقع أن تصدر الهيئة العليا بيانًا رسميًا عقب الاجتماع المرتقب، يوضح موقف الحزب النهائي، ويكشف عن خطواته القادمة في الساحة السياسية العراقية.

و تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الخلافات بين الأحزاب السياسية الكوردستانية بشأن فعالية برلمان كوردستان ودوره في معالجة القضايا الحيوية للمواطنين.

هذا وقد أحرزت جماعة العدل الاسلامية ثلاثة مقاعد في انتخابات برلمان كوردستان - العراق بدورته السادسة التي جرت قبل ايام قليلة في حين كانت تمتلك 7 مقاعد في الدورة السابقة للبرلمان.