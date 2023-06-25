أول حالة وفاة بـ"النزفية" في قضاء بإقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة لصحة قضاء كويسنجق مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بالحمى النزفية.

‏وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مواطناً من أهالي قرية (سماقولي) التابعة لقضاء كويسنجق، توفي اليوم بمرض الحمى النزفية، حيث كان يبلغ من العمر 75 عاماً".

وأضاف البيان، أن "هذه هي حالة الوفاة الأولى في القضاء".

وكان وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، قد أعلن تسجيل 4 حالات وفاة بالحمى النزفية.

هذا وأفاد مدير صحة أربيل دلوفان محمد جلال، بوقت سابق من اليوم الأحد، بتسجيل 9 حالات يُشتبه إصابتها بالحمى النزفية خلال العام 2023.