سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أول حالة اشتباه إصابة بسلالة كورونا الجديدة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-13T13:05:23+0000
أول حالة اشتباه إصابة بسلالة كورونا الجديدة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي مسؤول في مديرية صحة محافظة دهوك، يوم الاربعاء، عن حجر شخص يُشتبه بأنه مصاب بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الرجل قدم من بريطانيا مؤخراً عن طريق البر، وظهرت عليه علامات الإصابة بفيروس كورونا، وقد يكون مصاباً بالسلالة الجديدة".

وأشار المصدر إلى أن "مديرية الصحة فرضت عليه حجراً صحياً وأخضعته للفحوصات المختبرية"، مبينا أن نتائج الفحص ستظهر غداً الخميس.

وانتشرت السلالة الجديدة في بريطانيا، وهي أشد خطورة من السلالة المتعارف عليها من حيث شدة عدوى انتشارها.

related

خلال 24 ساعة.. 17 وفاة و730 إصابة جديدة بكورونا في كوردستان

Date: 2020-09-21 12:10:21
خلال 24 ساعة.. 17 وفاة و730 إصابة جديدة بكورونا في كوردستان

كوردستان.. 302 إصابة بكورونا و225 حالة شفاء في يوم واحد

Date: 2020-07-28 16:59:56
كوردستان.. 302 إصابة بكورونا و225 حالة شفاء في يوم واحد

كورونا.. 24 وفاة و900 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

Date: 2020-11-09 11:51:14
كورونا.. 24 وفاة و900 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

إقليم كوردستان يسجل رقمياً قياسياً بإصابات كورونا

Date: 2020-07-30 17:27:26
إقليم كوردستان يسجل رقمياً قياسياً بإصابات كورونا

كورونا كوردستان.. 3 وفيات و150 إصابة جديدة في يوم واحد

Date: 2020-12-24 14:07:33
كورونا كوردستان.. 3 وفيات و150 إصابة جديدة في يوم واحد

خلال 24 ساعة.. 19 وفاة و769 إصابة بكورونا في كوردستان

Date: 2020-10-10 13:20:55
خلال 24 ساعة.. 19 وفاة و769 إصابة بكورونا في كوردستان

كوردستان تسجل 17 حالة وفاة و 636 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-09-22 12:19:14
كوردستان تسجل 17 حالة وفاة و 636 اصابة جديدة بكورونا

كورونا اقليم كوردستان ..140 إصابة جديدة مقابل 972 حالة تعافٍ

Date: 2021-01-08 12:57:52
كورونا اقليم كوردستان ..140 إصابة جديدة مقابل 972 حالة تعافٍ