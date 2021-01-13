أول حالة اشتباه إصابة بسلالة كورونا الجديدة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي مسؤول في مديرية صحة محافظة دهوك، يوم الاربعاء، عن حجر شخص يُشتبه بأنه مصاب بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الرجل قدم من بريطانيا مؤخراً عن طريق البر، وظهرت عليه علامات الإصابة بفيروس كورونا، وقد يكون مصاباً بالسلالة الجديدة".

وأشار المصدر إلى أن "مديرية الصحة فرضت عليه حجراً صحياً وأخضعته للفحوصات المختبرية"، مبينا أن نتائج الفحص ستظهر غداً الخميس.

وانتشرت السلالة الجديدة في بريطانيا، وهي أشد خطورة من السلالة المتعارف عليها من حيث شدة عدوى انتشارها.