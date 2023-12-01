أول تعليق من نيجيرفان بارزاني على مؤتمر "كوب 28"

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، عن سعادته بتواجده في مدينة دُبي لحضور مراسم حفل افتتاح COP28.

وقال في منشور له على موقع "إكس - تويتر سابقاً"، إنه "لا يمكن المبالغة في التأكيد على أهمية الجهود الموحدة والتعاون العالمي لحماية كوكبنا".

وشارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء أمس الخميس، بمراسم خاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP28)، إلى جانب الملك البريطاني وعدداً من زعماء الدول.

وذكر بيان لمكتب بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، انه تلبية لدعوة مشتركة من الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، شارك بارزاني، إلى جانب قادة وزعماء الدول في مراسم خاصة باستقبال عدد من قادة وزعماء العالم والمشاركين في المؤتمر.

وأشار إلى أن المراسم أقيمت لتدشين منتدى العمل الخيري والتغيير المناخي الذي يتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي (COP28) وتنظمه الرئاسة الإماراتية ومبادرة السوق المستمرة، ودعي إلى المراسم التي أقيمت مساء اليوم قادة وزعماء الدول الذين سيشاركون يوم غد في اجتماعات القمة التي يشهدها اليومان الأولان من المؤتمر.

وتوافق المراسم انطلاقة افتتاح مؤتمر (COP28) الذي تبدأ أعماله غداً بمشاركة قادة وزعماء الدول وكبار الضيوف والخبراء، وتستمر أعماله حتى 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وتناقش وتدرس فيه الدول والأمم المتحدة والمنظمات العاملة في هذا المجال والقطاع الخاص، تهديدات ومخاطر التغيير المناخي وخطط وإجراءات مواجهتها على المستوى العالمي.