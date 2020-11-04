أول تعليق من حزب العمال بعد التوتر مع البيشمركة

شفق نيوز/ قال حزب العمال الكوردستاني، يوم الأربعاء، إنه وجه قواته بعدم تبادل إطلاق النار مع البيشمركة، وذلك بعد وقوع اشتباك بين الطرفين أوقع ضحايا وجرحى من القوات الخاصة بإقليم كوردستان.

وسقط ضحية على الأقل فيما أصيب اثنان آخران من قوات البيشمركة بهجوم صاروخي شنه عناصر الحزب العمال الكوردستاني شمالي محافظة دهوك، بحسب مسؤولين محليين في المحافظة.

كما أكد تلك المعلومات مراسل وكالة شفق نيوز، بأن مقاتلي الـPKK استهدفوا عجلة لقوات البيشمركة صباح اليوم بقذيفة صاروخ محمول نوع "RBG7" في ناحية "جمانكي" جنوب قضاء العمادية، مشيرا الى سقوط ثلاثة جرحى من عناصر البيشمركة.

في هجوم جديد.. تبادل لإطلاق النار بين البيشمركة وحزب العمال شمالي دهوك

لكن كاوه شيخ موس عضو العلاقات في حزب العمال قال لوكالة شفق نيوز، "إن قوات البيشمركة كانت بعملية تمشيط صباح الإربعاء في منطقة جماكي، وانفجر عليها لغم أرضي، ولا علاقة للأمر بنا، لأننا وجهنا قواتنا بعدم تبادل إطلاق النار مع البيشمركة".

وأضاف "نحن لسنا مع الاقتتال الداخلي لان الجميع سيتضرر، لكننا في الوقت نفسه سندافع عن أنفسنا".

وبهذا الخصوص دعا القيادي في حزب العمال قوات البيشمركة لوقف عملياتها في المناطق المحيطة بمعسكراته.

حكومة اقليم كوردستان: هجوم حزب العمال على البيشمركة تخطى الخط الأحمر



وناحية "جماكي" من المناطق التي يتواجد بها حزب العمال الكوردستاني المناوئ للنظام بأنقرة، وتشهد بين مدة وأخرى مناوشات وتبادلا للقصف بين مقاتلي PKK والجيش التركي.

وكان الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني قد حذّر يوم الاثنين بعد تفجير انبوب الاقليم الناقل للنفط الخام من تدهور الأوضاع جراء النزاع الدائر بين تركيا ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني في المنطقة الحدودية بإقليم كوردستان، داعياً العمال الكوردستاني إلى إنهاء احتلاله لتلك المناطق لتجنب المزيد من الصراع وكي تعود الأمور إلى نصابها.

ويتخذ العمال الكوردستاني من المناطق الجبلية الوعرة على حدود تركيا معقلا لها وتشن من هناك هجمات داخل الأراضي التركية.

وترد أنقرة بشن هجمات جوية ومدفعية وبرية على تلك المناطق، ما يوقع خسائر بين صفوف المدنيين الذين فر الكثير منهم وتركوا عشرات القرى هناك خاوية.



