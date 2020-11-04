سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

أول تعليق من برلمان كوردستان على هجوم حزب العمال على البيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-04T14:32:50+0000
أول تعليق من برلمان كوردستان على هجوم حزب العمال على البيشمركة

شفق نيوز/ اكدت رئيس برلمان كوردستان ريواز فائق، اليوم الاربعاء، ان برلمان كوردستان "يحرم" و"يجرم"، أي اقتتال داخلي بين الاخوة في كوردستان ويعده جريمة ضد المصالح العليا لشعب وأرض كوردستان.

وجاء في بيان لفائق ورد لوكالة شفق نيوز، ان برلمان كوردستان الذي له مكانة دستورية شرعية ويمثل ارادة شعب كوردستان ومرجعه السياسي حرّم وجرّم جميع انواع حروب الاخوة والاقتتال الداخلي وعدّه جريمة ضد المصالح العليا للشعب والأرض الكوردستانية، مبينة أنه في أية أوضاع متوترة وفي وقت حصول أية مشكلات جعل من الحوار الخيار الرئيس لحل جميع المشكلات.

وأضاف البيان ان البرلمان يجب أن يكون مسؤولا في هذه الظروف في المبادرة السلمية وتهيئة ارضية التفاهم واستبعاد احتمالية الحرب الداخلية، مشيرة إلى أنه من هذه النظرة يتوجب على الجميع أن يطغوا النظرة الوطنية والمصلحة القومية والابتعاد عن الاهداف الصغيرة الحزبية الضيقة ونظرة بسط النفوذ واظهار القوة وان يحترموا الارادة السلمية لشعب كوردستان الذي يرى الحرب الداخلية كتصرف غير مشروع وجريمة.

وتابع أن الحروب والتوترات والتعقيدات وعدم التناغم بين القوى الكوردستانية الرئيسة في هذه الأوقات الصعبة التي يعيشها كوردستان والمنطقة والعالم هو بلاء ومعاناة كبيرة، بلاء يخسر فيه الجميع وهذه جريمة لن يصمت عنها شعب كوردستان ولن يصفح عنها، داعيا الجميع الى ضبط النفس واختيار منطق السلام والخيار السياسي والعقلانية وتغليب المصالح العليا لشعب كوردستان.
وسقط ضحية على الأقل فيما أصيب اثنان آخران من قوات البيشمركة بهجوم صاروخي شنه عناصر الحزب العمال الكوردستاني شمالي محافظة دهوك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، بأن مقاتلي الـPKK استهدفوا عجلة لقوات البيشمركة صباح اليوم بقذيفة صاروخ محمول نوع "RBG7" في ناحية "جمانكي" جنوب قضاء العمادية، مشيرا الى سقوط ثلاثة جرحى من عناصر البيشمركة.

واضاف ان عنصرا من بين الجرحى توفي لاحقاً متأثراً بإصابته، مبينا ان المصابين الاخرين تم نقلهما الى مستشفى طوارئ دهوك.

وناحية "جماكي" من المناطق التي يتواجد بها حزب العمال الكوردستاني المناوئ للنظام بأنقرة، وتشهد بين مدة واخرى مناوشات وتبادلا للقصف بين مقاتلي PKK والجيش التركي.

وكان الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني قد حذّر يوم الاثنين بعد تفجير انبوب الاقليم الناقل للنفط الخام من تدهور الأوضاع جراء النزاع الدائر بين تركيا ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني في المنطقة الحدودية بإقليم كوردستان، داعياً العمال الكوردستاني إلى إنهاء احتلاله لتلك المناطق لتجنب المزيد من الصراع وكي تعود الأمور إلى نصابها.

ويتخذ العمال الكوردستاني من المناطق الجبلية الوعرة على حدود تركيا معقلا لها وتشن من هناك هجمات داخل الأراضي التركية.

وترد أنقرة بشن هجمات جوية ومدفعية وبرية على تلك المناطق، ما يوقع خسائر بين صفوف المدنيين الذين فر الكثير منهم وتركوا عشرات القرى هناك خاوية.


related

مقتل ضابطين في البيشمركة واصابة اخرين بمشاجرة مسلحة داخل مقر عسكري بدهوك

Date: 2019-11-10 17:45:14
مقتل ضابطين في البيشمركة واصابة اخرين بمشاجرة مسلحة داخل مقر عسكري بدهوك

كوردستان تكشف فحوى اجتماع الرئاسات والأطراف السياسية

Date: 2019-11-05 17:24:48
كوردستان تكشف فحوى اجتماع الرئاسات والأطراف السياسية

نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفد أمريكي دور البيشمركة بحماية المتنازع عليها

Date: 2019-10-03 17:14:33
نيجيرفان بارزاني يبحث مع وفد أمريكي دور البيشمركة بحماية المتنازع عليها

البيشمركة تشرع بعملية عسكرية قرب منطقة متنازع عليها

Date: 2020-02-09 12:14:38
البيشمركة تشرع بعملية عسكرية قرب منطقة متنازع عليها

الجيش التركي ينفذ انزالا جويا جديدا في اقليم كوردستان ويشتبك مع pkk

Date: 2020-06-26 13:53:46
الجيش التركي ينفذ انزالا جويا جديدا في اقليم كوردستان ويشتبك مع pkk

نيجيرفان بارزاني يعلن العمل على تأسيس قوة منظمة غير حزبية في كوردستان

Date: 2019-11-12 11:03:27
نيجيرفان بارزاني يعلن العمل على تأسيس قوة منظمة غير حزبية في كوردستان

مطالبة باعتبار ذكرى الاستفتاء مناسبة وطنية ومسؤولون كورد يعاتبون المجتمع الدولي

Date: 2019-09-25 11:52:44
مطالبة باعتبار ذكرى الاستفتاء مناسبة وطنية ومسؤولون كورد يعاتبون المجتمع الدولي

مسؤول يكشف تفاصيل ومصدر رشقات الرصاص على عجلة للبيشمركة شمالي اربيل

Date: 2020-08-14 14:26:59
مسؤول يكشف تفاصيل ومصدر رشقات الرصاص على عجلة للبيشمركة شمالي اربيل