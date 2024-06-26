أول تعليق من المفوضية على تحديد موعد انتخابات اقليم كوردستان

شفق نيوز/ علقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، على تحديد رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان الاقليم.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنتظر وصول كتاب تحديد موعد انتخابات برلمان إقليم كوردستان إليها بشكل رسمي"، مبينة أن "مجلس المفوضين سوف يعلن موقفه مع التفاصيل الأخرى بشكل رسمي عن هذا الموعد".

وأضافت الغلاي أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تتعامل مع الكتب الرسمية حصراً، وبعد وصول المرسوم الإقليم سيتم التعامل معه بشكل رسمي، وسيكون هناك اجتماعا لمجلس المفوضين لتحديد موقفه".

وأصدر رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وتلا المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي عقده في اربيل وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، المرسوم الإقليمي رقم 222 لسنة 2024.