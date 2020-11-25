أول تعليق لملا بختيار على قرار "تجميده"

شفق نيوز/ في أول رد فعل رسمي لقرار تجميده الحزبي، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني الملا بختيار، يوم الاربعاء، انه ينتظر موقف المجلس الاعلى السياسي للحزب ورئيسه كوسرت رسول علي من القرار، وحينها سيعلن عن موقفه الرسمي من القرار.

وقال الملا بختيار خلال استقباله مجموعة من الفنانين التشكيليين الذين أعلنوا عن دعمه وقلقهم من القرار الذي صدر بحقه، انه ينتظر المجلس السياسي الاعلى ماذا يكون موقفه بشأن القرار الذي يعد خرقا للنظام الداخلي للاتحاد وخرقاً لصلاحيات المجلس السياسي ومصالح الحزب، الذي كما اعلم سيكون لرئيسه كوسرت رسول علي موقفا وحينها وعلى ضوء موقف المجلس سأعلن عن موقفي الشخصي منه.

واضاف الملا بختيار سيكون له كلاما آخر ليس لانه وقع في موقف صعب "لاني للحظة في شعوري او في موقفي او في تاريخي الان وفي المستقبل لم يكن لهذا القرار اي تأثير علي"، مضيفا "انا هو نفسي الذي بينكم في التاريخ وداخل شعبي والان موجود وفي المستقبل اذا لم يحدث اي قدر، فاني ساكون وسط المشاكل وانا شخص مؤثر من الاشخاص ولي تأثيري وسيكون لي تأثير".

وقرر مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني، مؤخراً تجميد عضو المجلس ملا بختيار لمدة ثلاثة أشهر وتوجيه عقوبة لفت النظر لرئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق ونائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني.

وأبلغ مصدر في المجلس وكالة شفق نيوز، أن العقوبة الخاصة لملا بختيار جاءت بسبب عدد من المسائل التي أثارها في كتابه (بدلا من المذكرات) الذي نشره قبل فترة.

وأضاف المصدر أن توجيه عقوبة لفت النظر لرئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق ونائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني جاءت بسبب مشاركتهما في اجتماع الرئاسات الثلاث لإقليم كوردستان في 17 من الشهر الجاري على الرغم من الطلب الذي قدمه الاتحاد الوطني بتأجيل الاجتماع.

وكان الاجتماع مخصصا لاتخاذ موقف من قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب على الرغم من معارضة كافة الكتل الكوردستانية لتمريره، وذلك لعدم تضمين رواتب موظفي الاقليم فيه.