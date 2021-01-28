أول تحرك كوردي لتشكيل تحالف انتخابي في مناطق النزاع

شفق نيوز/ عقد مسؤولو مؤسسات ومكاتب انتخابات الاحزاب والاطراف السياسية الكوردستانية في مبنى برلمان كوردستان، يوم الخميس، اجتماعا موسعا بهدف مناقشة وتوحيد وشكل التعامل مع الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة في المناطق المتنازع عليها بهدف ايجاد آلية مناسبة لخلق وحدة الصف والاجماع بين الاحزاب والاطراف الكوردستانية من اجل تشكيل تحالف في تلك المناطق.

وجاء في بيان لبرلمان كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع جاء بدعوة من هيئة رئاسة برلمان كوردستان ومقترح لجنة المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم.

وقالت رئيسة البرلمان ريواس فائق، في بداية الاجتماع، إن البرلمان هو المرجع السياسي في الموضوعات المصيرية من اجل اصدار قرارات في المواضيع التي لها علاقة بمصير كوردستان.

وأضافت أن "المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم (المناطق المتنازع عليها) واحدة من الموضوعات الاكثر اهمية ومصيرية لذلك يقوم البرلمان بواجبه بهذا الاتجاه وسيستمر على في اداء واجباته".

وطالبت رئيسة البرلمان، مسؤولي المؤسسات ومكاتب انتخابات الاحزاب والاطراف السياسية، "بإيجاد آلية مناسبة من الجانب التقني ويساعدوا البرلمان ولجنة المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم".

من جانبه، تحدث نائب رئيس البرلمان هيمن هورامي عن "مخاطر الصيغة الجديدة لإجراء الانتخابات هذه المرة وخصوصا على المناطق الكوردستانية خارج ادار ة الاقليم"، في إشارة إلى آلية إجراء الانتخابات بموجب القانون الجديد الذي يعتمد الدوائر المتعددة.

وأشار إلى ضرورة خلق الاجماع وتوحيد القوى والامكانيات في هذه المسألة بالقول "في هذه المسألة يجب التفكير كوردستانيا"، مطالبا الحضور "بتهيئة ارضية افضل لهذه المسألة الوطنية".

واشار البيان الى ان مسؤولي مؤسسات ومكاتب انتخابات الاحزاب والاطراف السياسية الكوردستانية، وفضلا عن التعبير عن الشكر والسرور لهذه الدعوة ومقترح هيئة رئاسة البرلمان ولجنة المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم، اعلنوا عن دعمهم لخلق وحدة الصوت والتحالف بين الاحزاب والاطراف السياسية في تلك المناطق.

وأكد هؤلاء على ضرورة توحيد البيت الكوردستاني وحماية حقوق الناخبين في تلك المناطق، مشيرين الى ضرورة ايجاد الية مناسبة من الجانب التقني للمشاركة في الانتخابات العراقية، ومتمنين ان تستمر مثل هذه الاجتماعات وان يستمر البرلمان بتأدية الواجب الذي القاه على عاتقه من اجل الوصول الى اهدافه.

وتابع البيان ان رئيسة البرلمان نائبها ومقررة البرلمان واعضاء لجنة المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم طرحوا اراءهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم حول مسألة الانتخابات والمخاطر التي تهدد المنطقة، مؤكدين على ضرورة خلق وحدة الصوت والصف بين الاحزاب والاطراف السياسية في تلك المناطق.

كما اشار البيان الى انه في ختام الاجتماع قررت رئاسة البرلمان ان تستمر مساعيها ان تكون على تواصل دائم مع رئاسة الاقليم ورئاسة الحكومة والمكاتب السياسة للاحزاب والاطراف السياسية من اجل مناقشة هذه المسألة الوطنية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.