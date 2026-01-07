أول تحذير من إقليم كوردستان بشأن فرض الرسوم الكمركية الجديدة

شفق نيوز- دهوك

حذرت غرفة تجارة وصناعة دهوك، يوم الأربعاء، من تداعيات اقتصادية كبيرة بعد تطبيق الحكومة في بغداد قرارات جديدة تقضي بزيادة التعرفة الكمركية على السلع المستوردة ومنها اللحوم والأسماك والشاي والمواد الاستهلاكية اليومية وسلع اخرى.

وقال رئيس الغرفة شكري جميل لوكالة شفق نيوز، إن "هذه القرارات دخلت حيز التنفيذ منذ بداية العام الحالي عبر جميع المنافذ الحدودية، مما ادى الى زيادة الرسوم الكمركية بنسب تتراوح بين 6 بالمائة وتصل الى 30 بالمائة بعد أن كانت النسبة واحد بالمئة".

وأضاف أن "هذه الزيادات سوف تسبب ارتفاع الاسعار في الأسواق المحلية"، مشيرا إلى أن "الشركات والتجار في اقليم كوردستان يعانون من صعوبات في ادخال البضائع عبر منفذ ابراهيم الخليل مع تركيا الى باقي المحافظات العراقية".

ودعا جميل، الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان إلى "فتح باب التفاوض للوصول الى حلول مشتركة"، كما دعت الغرفة النواب الكورد في البرلمان العراقي إلى "تدخل عاجل لاعاده الملف الاقتصادي الى قبة البرلمان لمنع القرارات التي تضر بالاقتصاد الوطني".

وأعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق، نهاية الشهر الماضي، عن تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة بنسبة 15% اعتباراً من مطلع 2026، فيما أشارت إلى أن زيادة التعريفة لا تشمل السلع الضرورية التي تمسّ حياة المواطن.