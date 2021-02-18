أول "بازار" نسوي في السليمانية لدعم المرأة الكوردية.. صور

شفق نيوز/ افتتحت مجموعة من نساء السليمانية، يوم الخميس، "بازراً" خاصاً بانتاجهن اليدوي بهدف دعم المرأة الكوردية، في خطوة هي الاولى في المدينة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية، إن قاعة المعرض الوطني في المدينة شهدت اليوم، افتتاح بازاراً للاعمال اليدوية من لمسات وديكورات واكسسوارات وملابس ولوحات واكلات وحلويات ومواد تجميلية ومنتجات اخرى، مبينا ًأن هذا البازار يهدف لدعم المراة والاعتماد على نفسها واخراج طاقاتها لابرازها في المجتمع.

وتقول صاحبة مشروع البازار "لارا فخر الدين" لوكالة شفق نيوز، إن المعرض او البازار حمل اسم "أيل سي"، مشيرة إلى أن "هذه المرة الاولى التي يفتح فيها هكذا بازار لعرض منتجات النساء ودعمهن، عبر دفع مبالغ رمزية للاشتراك والاستفادة من بيع موادهم بالاعتماد على نفسها وابراز شخصيتها والتعرف على عالم الاسواق وتقديم المساعدة للعائلة ايضاً.

وأشارت إلى أن اغلب النساء المشاركات حديثي العمل وهي فرصة لهم للنجاح، مبينة أن المراة الكوردية ذات شخصية قوية وتعتمد على نفسها في الحياة وانها مسؤولة في البيت اضافة لعملها انهت تحب الحياة.

وشارك في هذا البازار 18 امراة من مختلف الاختصاصات وسيستمر لمدة يومين.