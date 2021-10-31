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وكالة حماية امن كوردستان تعلق على تكهنات بوقوع اعمال ارهابية في الاقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-31T20:48:30+0000
وكالة حماية امن كوردستان تعلق على تكهنات بوقوع اعمال ارهابية في الاقليم

شفق نيوز/ نفت وكالة حماية امن اقليم كوردستان، يوم الاحد، ماتردد في بعض الصفحات الالكترونية والشخصية عن تكهنات بوقوع أعمال إرهابية.

وجاء في بيان للوكالة ورد لوكالة شفق نيوز، ان عدة صفحات وأشخاص نشروا موضوعاً بشأن وجود معلومات مسبقة عن احتمالية وقوع عدد من الأعمال الإرهابية في إقليم كوردستان مع إرفاق عنوان الخط الآمن لاتصال المواطنين، نافيا صحة هذا الخبر.

واسترعى البيان انتباه المواطنين أن نشر وتداول هذا الموضوع لا يمت بصلة للخط الآمن التابع لوكالة حماية أمن إقليم كوردستان، محذرا من ان الوكالة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص أو طرف يتسبب بإثارة قلق الناس.

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