سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وقوع ضحايا خلال سيول جارفة تجتاح أربيل والمحافظة تعلن الاستنفار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-17T04:37:00+0000
وقوع ضحايا خلال سيول جارفة تجتاح أربيل والمحافظة تعلن الاستنفار

شفق نيوز/ اجتاحت سيول جارفة، يوم الجمعة، مناطق سكنية في محافظة أربيل بإقليم كوردستان جراء هطول أمطار غزيرة منذ أمس الخميس، ما تسبب بفقدان عدد من الأهالي وغرق عدد من المنازل.

واستمرت الأمطار الغزيرة بالهطول من ليل الخميس إلى فجر الجمعة بشكل متواصل.

https://twitter.com/NewsShafaaq/status/1471707867132669959

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن مياه الامطار غمرت عدة أحياء في ناحية قوش تبه، وداراتو، ومناطق محيطة بمركز المدينة.

من جانبها أعلنت محافظة أربيل حالة الاستنفار في فرقها الخاصة، كما دعت الأهالي للتعاون معها.

وقال محافظ أربيل اوميد خوشناو، إن السيول الجارفة خلفت وقوع ضحايا، بالإضافة إلى خسائر مادية.

كما تسببت السيول بإغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في اربيل.

related

أربيل تعطل الدوام الرسمي لإزالة مخلفات سيول جارفة (صور)

Date: 2021-10-30 20:32:36
أربيل تعطل الدوام الرسمي لإزالة مخلفات سيول جارفة (صور)

مصرع ثمانية أشخاص بينهم طفلة جراء سيول أربيل

Date: 2021-12-17 05:31:18
مصرع ثمانية أشخاص بينهم طفلة جراء سيول أربيل

مقتل 10 دواعش بقصف دولي قرب اربيل والبيشمركة تحذر

Date: 2019-09-09 17:53:56
مقتل 10 دواعش بقصف دولي قرب اربيل والبيشمركة تحذر

اربيل تتخذ جملة قرارات لمواجهة كورونا منها اغلاق عشرات الأماكن

Date: 2020-10-25 17:10:36
اربيل تتخذ جملة قرارات لمواجهة كورونا منها اغلاق عشرات الأماكن

خوشناو يعلن برنامج عمله ويقطع جملة وعود مع توصية لأمن مداخل أربيل

Date: 2021-02-08 08:30:15
خوشناو يعلن برنامج عمله ويقطع جملة وعود مع توصية لأمن مداخل أربيل

تعافي 10 مصابين بكورونا في اربيل

Date: 2020-06-07 20:04:08
تعافي 10 مصابين بكورونا في اربيل

اربيل تعلن قرارات جديدة تخص وباء كورونا

Date: 2020-12-27 17:17:10
اربيل تعلن قرارات جديدة تخص وباء كورونا

اربيل تلغي حظر تجوال العيد وفق ضوابط

Date: 2021-05-06 23:08:19
اربيل تلغي حظر تجوال العيد وفق ضوابط