وقوع ضحايا خلال سيول جارفة تجتاح أربيل والمحافظة تعلن الاستنفار

شفق نيوز/ اجتاحت سيول جارفة، يوم الجمعة، مناطق سكنية في محافظة أربيل بإقليم كوردستان جراء هطول أمطار غزيرة منذ أمس الخميس، ما تسبب بفقدان عدد من الأهالي وغرق عدد من المنازل.

واستمرت الأمطار الغزيرة بالهطول من ليل الخميس إلى فجر الجمعة بشكل متواصل.

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وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن مياه الامطار غمرت عدة أحياء في ناحية قوش تبه، وداراتو، ومناطق محيطة بمركز المدينة.

من جانبها أعلنت محافظة أربيل حالة الاستنفار في فرقها الخاصة، كما دعت الأهالي للتعاون معها.

وقال محافظ أربيل اوميد خوشناو، إن السيول الجارفة خلفت وقوع ضحايا، بالإضافة إلى خسائر مادية.

كما تسببت السيول بإغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية في اربيل.