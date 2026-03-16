وقفة حداد في أربيل لإحياء ذكرى القصف الكيمياوي لحلبجة (صور)

شفق نيوز- أربيل

أُقيمت في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، مراسم خاصة لإحياء ذكرى قصف مدينة حلبجة، بمشاركة شخصيات سياسية وإدارية وعدد من المواطنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المراسم أقيمت وسط مدينة أربيل، وتضمنت وقفة حداد تضامنية لإحياء هذه الذكرى الأليمة.

وبحسب المراسل، شهدت المراسم حضور شخصيات سياسية وإدارية من محافظة أربيل، إلى جانب مشاركة واسعة من المواطنين.

ويحيي إقليم كوردستان في 16 آذار من كل عام ذكرى قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية عام 1988 خلال حكم النظام العراقي السابق، والذي أسفر عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين.

ويعتقد مختصون في تاريخ الأنفال أن ما تعرضت له حلبجة والقرى المحيطة بها شكّل واحدة من أكثر الصفحات دموية في تاريخ الصراع العراقي الحديث، إذ لم يقتصر الأمر على القصف الكيمياوي، بل امتد ليشمل التهجير القسري وتدمير البنية السكانية والاقتصادية للمنطقة.