وقفة إحتجاجية وسط اربيل لمناهضة جرائم قتل النساء ومنظمات تقترح يوماً جديداً لنصرتهن

شفق نيوز / شاركت عدد من الناشطات النسويات، يوم الثلاثاء، بوقفة احتجاجية، وسط مدينة أربيل، لاستنكار زيادة حالات قتل النساء في الإقليم بداعي الشرف، وفيما طالبن بضرورة منع هذه الظاهرة، اقترحت منظمات مدنية وحكومية معنية بحقوق المرأة تسمية يوم (20 شباط) لمناهضة العنف ضد المرأة في كوردستان.

وقد رفعت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية صور النساء اللواتي قتلن خلال الفترة المنصرمة في الإقليم.

وقالت بهار علي وهي ناشطة النسوية واحدى منظمات الوقفة، لوكالة شفق نيوز إن "تحالف المنظمات النسوية في إقليم كوردستان نظم، اليوم، وقفة احتجاجية أمام قلعة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، بسبب زيادة حالات قتل النساء"، مبينة انه "تم قتل(15) إمراة خلال الشهرين المنصرمين بدافع غسل العار والشرف".

وطالبت علي الجهات المعنية بـ"تشديد الإجراءات الأمنية لمنع هذه الظاهرة التي تؤثر على حياة الجميع لان المرأة هي الحياة".

من جهتها دعت منظمات ومؤسسات حكومية ومنظمات واتحادات معنية بحقوق المرأة حكومة اقليم كوردستان الى العمل من اجل مناهضة العنف ضد المرأة ومنع الانتهاكات ضدها في الإقليم.

واصدرت مؤسسات حكومية ومنظمات معنية بحقوق المرأة بيانا مشتركا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من اذار ورد الى وكالة شفق نيوز حذرت فيه من "تداعيات زيادة حالات قتل النساء في اقليم كردستان في العام الحالي".

واقترحت المؤسسات حكومية والمنظمات "اعتبار يوم العشرين من شباط من العام الحالي اليوم الذي قتلت فيه فتاة تدعى شنيار هونر يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة في الإقليم".

كما طالب البيان حكومة الإقليم بـ"تعديل قوانين الحد من ظاهرة قتل النساء وتعزيز قوانين اخرى مناهضة للعنف ضد المرأة وفرض سلطة القانون وعدم التدخل في شؤون المحاكم وانهاء العقلية الأبوية في انظمة العدالة في كوردستان".

كما دعا البيان حكومة الاقليم الى "تأمين المصادر المالية والبشرية والفنية لجميع المؤسسات الحكومية والخاصة التي تعمل من اجل تنمية المراة ومناهضة العنف ضدها".

وكانت الأمينة العامة للمجلس الاعلى لشؤون النساء في حكومة اقليم كوردستان خانزاد أحمد طالبت ، في 26 شباط 2020، بفرض عقوبات مشددة ضد مرتكبي جرائم قتل النساء في الإقليم، وفيما وصفت عمليات القتل بـ"المؤشر الخطير"، أكدت ضرورة معالجة الموضوع مع الجهات المعنية.

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في 23 شباط 2022، عن أسفه بشأن بقاء إحصاءات قتل النساء والعنف ضد النساء بجميع انواعه، فيما وصف ذلك بأنه مصدر قلق كبير، أعتبر أن هذه الظاهرة تعرض اسم وسمعة الاقليم والمجتمع الى الاساءة.

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني أعرب في وقت سابق عن "حزنه العميق" بشأن اعمال العنف الاخيرة ضد النساء في اقليم كوردستان، مبينا انه "لا يوجد اي شرف في قتل النساء".