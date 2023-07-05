وقفة احتجاج وتظاهرة في السليمانية (صور)

شفق نيوز / شهدت محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تنظيم تظاهرة ووقفة احتجاجية، الأولى لحملة الشهادات العليا "احتجاجا على عدم تعيينهم"، والثانية لأصحاب المحال التجارية "تنددياً بقرار منعهم عرض سلعهم أمام محالهم".

حملة الشهادات

وقال المتحدث باسم حملة الشهادات العليا، شوان محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز: "منذ 5 سنوات لم يبق أمامنا باب لم نطرقه لاستحصال الحقوق أسوة بأقراننا"، مؤكداً أنهم زاروا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإقليم 15 مرة، ومجلس الوزراء 8 مرات، فضلاً عن 6 لقاءات مع وزارة المالية، لكن "دون أي استجابة".

وبالرغم من صدور أوامر وقرارات من مجلس وزراء الإقليم بشأن هذه الشريحة، وهي (قرار 170 في 2022/9/7) و(قرار 178 في 2022/10/21)، إلا أن القرايين لم يشهدا التنفيذ، بحسب محمد.

وأوضح أنهم "عدد محدود لا يتجاوز 1000 خريج، ويجب على حكومة الاقليم الاستفادة من قرار الحكومة الاتحادية رقم 59 لسنة 2017 القاضي بتعيين حملة الشهادات العليا في عموم العراق".

وأكد المحتجون، أنهم في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم بالتعيين أسوة بأقرانهم في الوسط والجنوب، فسيلجأون للطرق المدنية للمطالبة بالحقوق".

المحال التجارية

في غضون ذلك، تظاهر العشرات من أصحاب المحال التجارية، أمام رئاسة بلدية السليمانية، احتجاجا على قرار منعهم عرض سلعهم أمام محالهم التجارية.

وقال ممثل المحتجين شوان غفور محمود، لوكالة شفق نيوز، إن رئاسة بلدية السليمانية منعتهم من عرض سلعهم أمام محالهم التجارية ضمن المساحة القانونية الممنوحة لهم من قبلها والبالغة 70 سم".

وأوضح محمود: "نحن أصحاب محال شارع حي بختيار، والبالغ عددنا قرابة 150 محلاً، علما أن المناطق الأخرى لم يتم التعرض لها من قبل بلدية السليمانية"، مطالباً محافظ السليمانية وبلدية السليمانية بـ"العدول عن القرار، لما فيه من أضرار لهم ولأعمالهم".