وقفة احتجاج أمام مكتب قوباد طالباني.. ماذا يجري في السليمانية؟ (صور)

شفق نيوز / نظم العشرات من أهالي السليمانية، صباح الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مكتب نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، للمطالبة بالسماح لهم التصرف بأراضي قاموا شروها من ذوي ضحايا الحرب على داعش.

وقال أحد المحتجين، لوكالة شفق نيوز، إنهم منذ أكثر من عامين قاموا بشراء أراضي من ذوي ضحايا الحرب على الداعش، بصورة رسمية من الجهات ذات العلاقة، لكنهم حينما أرادوا التصرف بها قوبلوا برفض الجهات المختصة في بلدية السليمانية للتصرف بتلك الأراضي التي دفعوا ثمنها لأصحابها دون معرفة الأسباب.

وأضاف المتحدث الذي فضل عدم ذكر اسمه: "نحن قرابة 20 ألف عائلة وتظاهرنا أكثر من مرة وطالبنا بحل مشكلتنا، لكن لم يبادر أحد بحلها، علما إننا قمنا حين شرائنا لتلك الأراضي باستحصال موافقة البلدية وقائممقامية السليمانية".

وأشار إلى أنهم تجمعوا اليوم أمام مكتب نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، للبت في قضيتهم، إلا أنهم منعوا من الدخول لإيصال معاناتهم".

من جانبه، قال ممثل المحتجين، ديار محمد خلال مؤتمر صحفي حضرته الوكالة، إن "الأراضي التي يمتلكونها حصلوا عليها بصورة قانونية وفقا لوثائق صادرة من محافظة السليمانية وبلدية السليمانية، لكن بعض الجهات تقول إن ملف تلك الأراضي يشوبها الفساد"، دون تحديد تلك الأطراف.

وأوضح محمد، أن "البلدية الآن تمنع بناء تلك الأراضي وتمنع بيعها ولا تقترح أي حل لوضعها"، مؤكداً أن جميع الجهات التي منعت التصرف بتلك الأراضي تقول إن "المنع جاء بأمر نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان".

وكانت الجهات الحكومية في محافظة السليمانية، قد منحت قرابة (30) ألف قطعة أرض لذوي ضحايا العمليات الإرهابية، وقام بعضهم ببيع تلك الأراضي بسبب حاجتهم إلى المال لمعالجة ذويهم المصابين.