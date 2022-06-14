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وقفة احتجاجية نسوية في السليمانية.. ناشطات: اعتداء المحكمة مسّ نساء كوردستان والعراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-14T09:25:26+0000
وقفة احتجاجية نسوية في السليمانية.. ناشطات: اعتداء المحكمة مسّ نساء كوردستان والعراق

شفق نيوز/ نظمت ناشطات مدنيات في مجال حقوق المرأة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام محكمة السليمانية احتجاجاً على الاعتداء على احدى النساء من قبل القوات الأمنية يوم امس في المحكمة، وفيما طالبن بمحاسبة المقصرين، اكدن ان هذا الاعتداء يمثل "اعتداءً" على نساء كوردستان والعراق بأكمله.

وقالت الناشطة المدنية هاوجين محمد في مؤتمر صحفي عقدته بحضور مجموعة من الناشطات المدنيات وفي مجال حقوق المرأة وحضرته وكالة شفق نيوز إن "مجموعة من منظمات المجتمع المدني والناشطات في حقوق المرأة اقاموا، اليوم، وقفة احتجاجية امام مبنى محكمة السليمانية احتجاجا على ما جرى يوم امس من اعتداء على احدى النساء في حرم المحكمة".

وأضافت محمد أن "المحتجات يطالبن بمحاسبة المقصرين وتقديمهم للعدالة، كما يطالبن حكومة بإيلاء اهتمام أكبر بحقوق المرأة في شتى المجالات".

وأضافت الناشطة المدنية أن "الاعتداء على هذه المرأة يمثل اعتداءً على جميع نساء كوردستان والعراق"، مطالبة بـ" ضرورة ان يكون هناك وقفة جادة للحد من ظاهرة الاعتداء على النساء".

وكان مجلس القضاء في إقليم كوردستان قرر ، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيقية إزاء عناصر أمن قاموا بالاعتداء بالضرب المبرح على نساء داخل محكمة محافظة السليمانية.

وتداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي في الإقليم تسجيلاً فيديوياً يظهر في أشخاص يرتدون زي عناصر الأمن وهم يقومون بالإعتداء على عدد من النساء داخل محكمة في السليمانية مما أثار غضباً واسعاً داخل المجتمع على مستوى الإقليم.

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